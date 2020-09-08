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arasındaki tartışma kanlı bitti

'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adalet Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sevgi O. (39) ile amcası Kamuran O. (52) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 19:15 Son Güncelleme: 8.9.2020 19:23 ABONE OL
Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti

'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adalet Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sevgi O. (39) ile amcası Kamuran O. (52) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti

Tartışma kavgaya dönüşünce Sevgi O. bıçakla amcasını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Kamuran O.'yu Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti

Sevgi O., polis gözetiminde olayın gerçekleştiği yerde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Kamuran O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin konu ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti
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