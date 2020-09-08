Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adalet Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sevgi O. (39) ile amcası Kamuran O. (52) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.