Annesini ziyarete gittiği memlekette akrabaları darbetti: Ölmeden önce sesimizi duyun

"Halam S.K. ve eşi Ş.K. ile uzaktan amca çocuğu olan D.D. ve eşi H.D. ile toplam 12 kişi saldırdı. Ben yerde yatarken erkek kardeşim, 'öldü bırakın' dedi. Bunun üzerine bıraktılar, ayağa kalktım. Eniştem Ş.K., tezgahta duran bıçağı eşinden istedi. Bıçakla bana saldırdı. Bu sırada yerden aldığım üzüm kovasını kendime siper ettim, böylelikle boynuma gelen bıçak darbelerini hafif atlattım. Sonra erkek kardeşim Mehmet'e saldırdılar. Ayrıca molozları bize doğru attılar." Hülya Dağcı, yaşanan olayın nedenini ise şöyle ifade etti: