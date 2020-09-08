Bebekli kadına dehşeti yaşatmıştı! O minibüsçü böyle yakalandı

MİNİBÜSÜ MEN EDİLEREK PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyete götürülen sürücü K'ya burada, "ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, yasaktır" maddesinden bin 228 lira ve "kaza yerinde durmamak ve trafik kurallarını ihlal etmek yasaktır" maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda bin 516 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı 34 M 5423 plakalı minibüsü ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.