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Bu hafta var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

Corona vaka sayısındaki artış nedeniyle ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle ülkemizde bazı illerdeki artış, kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği hakkında vatandaşların araştırma yapmasına neden oluyor. Peki; bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 8.9.2020 07:46 ABONE OL
Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kısıtlamalara ilişkin gelecek resmi açıklamalar merakla beklenirken özellikle Ankara vaka sayısındaki artış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulunmuştu. Peki; bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ve açıklamalar şöyle;

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir bulunmuyor.

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Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?
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