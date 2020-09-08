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'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...

'nın İnegöl ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Kaldırımda yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının görüntüleri herkesi duygulandırdı. Aynı olayın ikinci kez başlarına geldiğini belirten internet kafe sahibi Fırat Yurdakul, “Gerçekten gurur verici bir tablo. Kelimeler kifayetsiz kaldı.” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 08:58 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:02 ABONE OL
Bursa'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...

Cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadını gören gençler, şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

Bursa'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...

"GURURLANDIM, TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde duygulandığını belirterek, "Ben içerde oturuyordum. Bir genç gelip teyzenin birinin bayrağı öptüğünü söyledi.

Bursa'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...

Güvenlik kameralarına bakınca gururlandım, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten gurur verici bir tablo. Kelimeler kifayetsiz kaldı.

Bursa'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...

Allah teyzelerimizden razı olsun. Bir kez daha bize vatan, bayrak sevgiyi aşılamış oluyorlar. Eli öpülesi insanlar." açıklamasında bulundu.

Bursa'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...

Yoldan geçerken kadının Türk bayrağını öpmesine tanıklık eden Yiğit Yavuz ise "Bakkaldan geliyorum. Teyzeyi gördüm. Teyzenin bayrağı öpüp, alnına koyduğunu gördüm, şaşırdım, duygulandım" dedi.

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Bursa'da duygulandıran olay! Bayrağı gördü, 3 kere öpüp alnına koydu...
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