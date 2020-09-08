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zanlısından ilginç savunma: "Domuz sanıp, ateş ettim"

’ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş halde cesedi bulunan 'ı öldürdüğü iddia edilen V.B. tutuklandı. zanlısı adliyedeki ifadesinde, "Domuz sandım, ateş ettim" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 18:50 Son Güncelleme: 8.9.2020 18:52 ABONE OL
Cinayet zanlısından ilginç savunma: Domuz sanıp, ateş ettim

Olay, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin 60 yaşındaki Ekrem Fidan'a ait olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cinayet ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında V.B. isimli şahıs evinde gözaltına alındı.

Mısır tarlasında öldürülen Ekrem Fidan

Gözaltına alınan V.B.'nin mahkemede "Benim de orada mısır tarlam var. Mısırların arasından sesler geldiğini fark ettim. Domuz sanarak 3 el ateş ettim ve sonrada bölgeden uzaklaştım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Cinayet zanlısından ilginç savunma: "Domuz sanıp, ateş ettim"
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