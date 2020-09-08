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'de 2 mahalle karantinaya alındı

'nin Çardak ilçesinde iki mahallenin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 01:14 ABONE OL
Denizli'de 2 mahalle karantinaya alındı

Çardak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gemiş ve Gemişpınarı mahallelerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı duyuruldu. İki mahallede koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Karantina süresince süt tankerleri, manav, fırın ve bakkallar açık bırakılacak, berber, kuaför salonları, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların, mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır" denildi.


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Denizli'de 2 mahalle karantinaya alındı
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