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Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...

Esenyurt'ta Murat Aksarı isimli vatandaş, ilaç yazdırmak için gittiği doktorla tartışmış, tartışma sırasında doktorun kapıyı Aksarı'nın arkasından hızla kapatması üzerine Aksarı'nın kapı arasında kalan parmakları kopmuştu. Son dakika haberine göre dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:47 Son Güncelleme: 8.9.2020 12:04 ABONE OL
Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. Esenyurt'ta yaşayan Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği hastanede tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının koptuğu iddiasıyla doktor hakkında şikâyetçi olmuş. Aksarı, sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağında ezilme olduğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle yerine dikilemediğini söylemişti.

Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...

O ANLAR KAMERADA

O olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor odasına giren Aksarı bir süre içeride kalıyor, ardından dışarı çıkacakken kapı hızla kapatıldığı görülüyor.

Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...

Aksarı'nın eli kanamaya başlıyor. Kan damlaları yere düşüyor. Görüntülerin devamında Aksarı kamera açısından çıkarken görevliler yeri temizliyor.

Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...

Olay anında bir başka görevli de doktor odasının önünde kopan parmak parçalarını toplayarak bir kaba koyuyor.

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Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...
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