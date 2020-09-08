Doktorun kapattığı kapı parmaklarını kopardı! Korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı...

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. Esenyurt'ta yaşayan Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği hastanede tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının koptuğu iddiasıyla doktor hakkında şikâyetçi olmuş. Aksarı, sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağında ezilme olduğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle yerine dikilemediğini söylemişti.