Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Devlet tarafından bu ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalar yapıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakanlara ödenen sorgulamaları e devlet veya sms üzerinden gerçekleşiyor. Eylül ayı itibariyle bakım parasının hangi ilde yattığını öğrenmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre, Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:42 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Ülkemizde devlet tarafından yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor. Evinde yaşlı, muhtaç ve engelli kişilere bakanlara verilen yardım parasından faydalananlar hangi illerde bakım maaşının yattığını araştırıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül 2020 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Evde bakım maaşı yatan iller; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Haberimizde, 8 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 8 EYLÜL 2020

Evde bakım maaşları henüz yatırılmadı. 8 Eylül 2020 tarihi itibarıyla maaşlar henüz hiçbir ilde yatırılmazken, ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 8 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA