Evlilik hayali kuran çobana tuzak! Uyku ilacı verip dolandırdılar...

EVLİLİK HAYALİ KURUYORDU



Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak yaşayan F.Ç. isimli kişi evlilik hayali kuruyordu. İddialara göre, Gaziantep'teki akrabaları ile irtibata geçti. Akrabaları evleneceği kadını ararken çetenin tuzağına düştüler. F.Ç.'den pazarlık yoluyla 12 bin lira başlık parası ve ziynet eşyası istendi. Parayı teslim eden F.Ç. sözde gelin V.H.'yi yanına alarak Bağtepe Mahallesi'ne döndü.



SÜREKLİ UYUTTU



Sözde gelin V.H. planın bir parçası olan uyutma işlemini F.Ç. üzerinde sürekli gerçekleştirdi. Verdiği uyku hapları ile F.Ç.'yi sürekli uyutan Suriyeli sözde gelin birkaç gün sonra çete üyelerine mesaj gönderdi. Adres bilgisini alan çete üyelerinden 2'si kadın 5 kişi Bağtepe'ye geldi.





BANYO PENCERESİNDEN KAÇTI



V.H., dolandırıcılık şebeke üyeleri ile birlikte kaçmak için F.Ç.'nin uyuduğu esnada cep telefonu, para ve diğer değerli eşyaları da yanına alarak evin banyo penceresinden kaçtı. O esnada uyanan F.Ç. durumu ailesine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma tarafından takibe alınan araç Kozan girişinde polis ve jandarma tarafından durduruldu. V.H. kaçarken çaldığı cep telefonunu yola attı. Yapılan aramalar sonunda F.Ç.'ye ait cep telefonu bulundu.



