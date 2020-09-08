Falafel tarifi ve malzemeleri: Falafel nedir, nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Mehmet, Somer ve Danilo şef yarışmacılardan falafel yemeğini yapmalarını istedi. Ortadoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım dün akşam Falafel ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım kaptanlık oyununu kazandı. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Falafel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Falafel tarifi ve malzemeleri

FALAFEL NASIL YAPILIR? FALAFEL TARİFİ

Ortadoğu lezzetleri arasında yer alan Falafel tarifi ve yapılışı şu şekilde,