Falafel tarifi ve malzemeleri: Falafel nedir, nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Mehmet, Somer ve Danilo şef yarışmacılardan falafel yemeğini yapmalarını istedi. Ortadoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım dün akşam Falafel ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım kaptanlık oyununu kazandı. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Falafel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Falafel tarifi ve malzemeleri
Ortadoğu lezzetleri arasında yer alan Falafel tarifi ve yapılışı şu şekilde,
1 kg haşlanmış nohut
30 gr ince diş doğranmış sarımsak (6-7 diş)
150 gr ince doğranmış taze soğan (Yarım demet)
45 gr maydonoz (Yarım demet)
15 gr kimyon tuzu (1,5 yemek kaşığı)
10 gr kişniş (1 yemek kaşığı)
6 gr toz kırmızıbiber (2 tatlı kaşığı)
30 gr tahin (3 yemek kaşığı)
2 adet yumurta, çırpılmış
60 gr yumuşak ekmek kırıntısı (10 yemek kaşığı)
10 gr tuz
5 gr karabiber
Falafel ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu'ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.
Konserve nohut kullanıyorsanız suyunu süzün. Çiğ nohut kullanıyorsanız bir gece önceden nohutları kaynar suya basıp ertesi gün haşlayın (300-350 gr kuru nohut yeterli olacaktır.)
Nohutları haşlarken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. Nohutları süzdükten sonra robota koyup dişe gelin taneler kalana kadar çekin. Kalan tüm malzemeyi ekleyerek çekmeye devam edin ya da karıştırın.
Bir dondurma kaşığı yardımıyla ya da elinizle falafelleri porsiyonlayarak yuvarlayın, küçük falafeller için 30 gr/adet, büyükler için 60 gr/adet ağırlığında yapabilirsiniz. 190 dereceye ısıttığınız kızartma kızartma yağında kahverengileşip çıtır çıtır olana dek kızartın.
Falafelleri hazırladıktan sonra derin dondurucuda 6 ay saklayabilirsiniz. Servisten önce oda sıcaklığında çözdürerek fırın, tava ya da mikrodalgada ısıtarak servis edebilirsiniz.