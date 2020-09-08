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tarifi ve malzemeleri: , nasıl yapılır?

Tv8’de yayınlanan lezzet yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Ortadoğu mutfağına özel menüsünden hünerlerini sergilemelerini istedi. İsrail ve Filistin mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? !

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:48 ABONE OL
Falafel tarifi ve malzemeleri: Falafel nedir, nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Mehmet, Somer ve Danilo şef yarışmacılardan yemeğini yapmalarını istedi. Ortadoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım dün akşam Falafel ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım kaptanlık oyununu kazandı. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

FALAFEL NASIL YAPILIR? FALAFEL TARİFİ

Ortadoğu lezzetleri arasında yer alan Falafel tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Falafel tarifi ve malzemeleri: Falafel nedir, nasıl yapılır?

FALAFEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

FALAFEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg haşlanmış nohut

30 gr ince diş doğranmış sarımsak (6-7 diş)

150 gr ince doğranmış taze soğan (Yarım demet)

45 gr maydonoz (Yarım demet)

15 gr kimyon tuzu (1,5 yemek kaşığı)

10 gr kişniş (1 yemek kaşığı)

6 gr toz kırmızıbiber (2 tatlı kaşığı)

30 gr tahin (3 yemek kaşığı)

2 adet yumurta, çırpılmış

60 gr yumuşak ekmek kırıntısı (10 yemek kaşığı)

10 gr tuz

5 gr karabiber

FALAFEL NEDİR?

ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu'ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.

Falafel tarifi ve malzemeleri: Falafel nedir, nasıl yapılır?

FALAFEL HAZIRLANIŞI

Konserve nohut kullanıyorsanız suyunu süzün. Çiğ nohut kullanıyorsanız bir gece önceden nohutları kaynar suya basıp ertesi gün haşlayın (300-350 gr kuru nohut yeterli olacaktır.)

Nohutları haşlarken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. Nohutları süzdükten sonra robota koyup dişe gelin taneler kalana kadar çekin. Kalan tüm malzemeyi ekleyerek çekmeye devam edin ya da karıştırın.

Bir dondurma kaşığı yardımıyla ya da elinizle falafelleri porsiyonlayarak yuvarlayın, küçük falafeller için 30 gr/adet, büyükler için 60 gr/adet ağırlığında yapabilirsiniz. 190 dereceye ısıttığınız kızartma kızartma yağında kahverengileşip çıtır çıtır olana dek kızartın.

Falafelleri hazırladıktan sonra derin dondurucuda 6 ay saklayabilirsiniz. Servisten önce oda sıcaklığında çözdürerek fırın, tava ya da mikrodalgada ısıtarak servis edebilirsiniz.

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Falafel tarifi ve malzemeleri: Falafel nedir, nasıl yapılır?
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