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nasıl yapılır? Fırın , yapılışı ve püf noktası

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan , hem çok lezzetli hem de hafif olması vatandaşlar tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Özellikle yemeğin üstüne oldukça lezzetli bir tatlı olan Fırın Sütlaç yapımı ise oldukça basittir. Bu noktada, bu tatlıyı ilk kez yapacak olan kişiler tarafından ‘Fırında sütlaç nasıl yapılır?’ sorusuna yanıt aranmaktadır. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında fırında sütlaç tarihi, yapılışı ve malzemeleri…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 20:43 ABONE OL
Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın Sütlaç tarifi, yapılışı ve püf noktası

Fırın Sütlaç, kuşkusuz Türk mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alıyor. Yemeğin üstüne hem hafif hem de lezzetli bir tatlı olan Fırın Sütlaç yapımı çok da zor olmayan bir tatlıdır. Peki, Fırın sütlaç nasıl yapılır? İşte Fırın Sütlaç tarifi, yapılışı ve püf noktası…

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Pirinç ve sütün muazzam karışımı neticesinde ortaya çıkan bu tatlıyı ilk kez yapacak olan vatandaşlar, 'Fırında sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusuna yanıt arıyor.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ VE MALZEMELERİ

Fırında sütlaç tarifi ve malzemeleri şu şekildedir:

1 lt (5 su bardağı) bardağı süt.

2 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1,5 su bardağı şeker

FIRINDA SÜTLAÇ YAPILIŞI

İşte, evde tam kıvamında fırında sütlaç yapımı…

Öncelikle geniş bir tencerede 2 su bardağı su eklediğiniz pirinçleri yumuşayana dek pişirin.

Yumuşayan pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk süt ve 1,5 su bardağı şekeri ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın.

Ayrı bir kâsede nişastayı su ile pürüzsüz hale getirin ve kaynayan sütlacınızın içerisine iyice karıştırarak ekleyin. 5 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.

Kaynayan karışımı fırın kâselerinize, ardından fırın tepsisine yerleştiriniz.

Fırın tepsisine sütlaç kâselerinin ¼ ü kadar soğuk su ekleyiniz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınınızda üzeri kızarıncaya kadar pişiriniz.

Üzeri kızaran sütlaçlarınızı fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabınıza kaldırınız.

Soğuyan sütlaçlarınıza arzu ederseniz tahin ve dövülmüş fındık ekleyip servis edebilirsiniz.

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Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın Sütlaç tarifi, yapılışı ve püf noktası
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