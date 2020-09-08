Fuhuş operasyonundan aile dramı çıktı! Taksici koca, 1 yıllık eşini fuhşa sürüklemiş

FUHŞA ZORLANAN 13 KADIN KURTARILDI

Operasyonda genç kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen Bursa'da 12, İstanbul'da 1, Antalya'da 1 ve Kocaeli'nde 1 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Tehdit ve baskılarla fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı. Operasyonlarda fuhuştan temin edildiği tespit edilen 14 bin 600 TL ve 100 dolar ile 14 cep telefonu, 1 polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 uyuşturucu aparatı, 13 fişek, 1 harddisk, 3 flash disk, 1 micro disk, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek de ele geçirildi. 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



