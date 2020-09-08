Gaziantep'te boş arazide bulunan taşlara paha biçilemiyor

Gaziantep'te ikamet eden Erol Şimşek'in boş arazide gördüğü taşlar, hem kendisini, hem de o taşları görenleri hayret içerisinde bıraktı. Şimşek, araziden aldığı taşların incelenmesini istiyor.

YARDIM BEKLİYOR

Gök taşı olduğundan emin olmak için internette araştırma yaptığını ifade eden Şimşek, taşların normal taşlardan çok farklı olduğunu ve incelenmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Taşları önce kömür sandım ama elime aldığımda kömür olmadığını anladım.

"DİĞER TAŞLARDAN ÇOK FARKLIYDILAR"

Bulduğu taşların diğer taşlardan çok farklı olduğunu belirten Erol Şimşek, "Bir gün gezmeye çıkmıştım. Bu taşları gördüğümde bana değişik geldi. Yaklaştığımda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüm. Sonra onları topladım. Yanıktılar, muhtemelen düşerken yanmışlar. İnternette araştırdığımda direk karşıma gök taşı olarak çıktı. İlk bulduğum taşı elime aldığım zaman tuhaf bir hissi vardı.

"GÖK TAŞIYSA DA SATMAK İSTİYORUM"

Yetkililerden bu taşların incelenmesini istiyorum. Eğer gök taşıysa satmak istiyorum. Araştırdım bu taşlar sağlık sektöründe kullanılıyormuş. Bir de takı sektöründe çok değerliymiş bu taşlar. Şuan ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.

GÖK TAŞI OLMASI ÇOK YÜKSEK İHTİMAL

Taşları bulan Erol Şimşek'in arkadaşı Metin Akdağ ise, Erol taşları bulduğunda kendisini aradığını ve kendisinin de yaptığı araştırmada bu taşların gök taşı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti.

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