Göl suları çekildi kale ortaya çıktı

VAN gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi. Çekilme sebebiyle, göl altında kalan Erciş kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı. Gölün çekilmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti. Bölgenin tarihi üzerine kitap yazan Koşar, kalenin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçtiğini söyledi.