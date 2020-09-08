Halı saha maçı dönüşü kazada 6 kişi can verdi

Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu ile Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız, Bilal Seyitoğlu ve Dilovan Seyitoğlu'nun halı saha maçından köylerine döndükleri öğrenildi.