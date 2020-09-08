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Hastanede dehşet anları! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu

'ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 15:15 Son Güncelleme: 8.9.2020 15:23 ABONE OL
Hastanede dehşet anları! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu

Olay geçtiğimiz haftalarda Devlet Hastanesi'nde yaşandı.

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Hastanede dehşet anları! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu

İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti. Doktor tartışma sırasında Aksarı'nın üzerine kapıyı kapattı.

Hastanede dehşet anları! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu

Kapı kapanması üzerine Aksarı'nın iki parmağı koptu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hastanede dehşet anları! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu

Görüntülerde Aksarı'nın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması Aksarı'nın parmağının kanaması ve görevlilerin yerini temizlemesi yer alıyor.

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Hastanede dehşet anları! Tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu
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