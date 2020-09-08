Hatay yanıyor

Hatay Samandağı'nda çıkan orman yangını üçüncü gününü geride bıraktı. 2 uçak, 15 helikopter, 211 arazöz, 14 dozer, 45 teknik eleman, 884 personelle müdahale edilen yangın tüm çabalara rağmen devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kisecik Mahallesi'ndeki yangın koordinasyon merkezine gelen Bakan Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı. Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, ekiplerimizle var gücümüzle mücadele ediyoruz" dedi. Cumartesi günü başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenmişti.