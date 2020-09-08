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'daki yangın alanı havadan görüntülendi

'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını ve yanmış alanlar havadan görüntülendi. Samandağ ilçesi kırsalında 4 gün önce başlayıp, Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 8.9.2020 13:21 Son Güncelleme: 8.9.2020 13:27 ABONE OL
Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangınında zarar gören orman alanı drone ile havadan görüntülendi. Yangın, dün Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangına hava aracı ve arazöz müdahalede bulunurken, soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale devam ediyor.

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Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi
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