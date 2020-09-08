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12 tanıtım tarihi açıklandı

Teknoloji dünyasında gözler 8 Eylül’e çevrilmişti. İlk etapta 12’nin tanıtılacağı düşünülüyordu, ancak son günlerde yayılan duyumlara göre iPhone 12'nin kullanıcı karşısına tanıtım tarihinde çıkılacağı belirtiliyordu.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 19:31 ABONE OL
iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı

Bazı kaynaklar, yeni iPad Air ve Apple Watch Series 6'nın bugün tanıtılacağını iddia ediyordu. İlk iddia doğru çıktı ve iPhone 12 modellerinin tanıtılacağı Apple Event olarak adlandırılan etkinliğin düzenleneceği tarih açıklandı.

APPLE EVENT'TE ...

Apple'ın internet sitesindeki etkinlikler bölümünde paylaşılan bilgide, 15 Eylül 2020 günü Türkiye saati ile 20:00'da etkinliğin başlayacağı belirtildi.

Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

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iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı
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