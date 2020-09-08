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İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? ne zamana kadar uzatıldı?

İlk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bilirildi. Düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Peki, ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:30 ABONE OL
İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Pandemi sürecinde uygulanan ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmış ve salgının istihdama etkilerini minimuma indirmek amacıyla meclise sunulan kanun teklifinin ardından kurulda bazı değişiklikler de yasalaşmıştı. 17 Nisan tarihi itibarıyla geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin geçtiğimiz ay sona ereceği bilinirken süre bir ay daha uzatılmıştı. Buna göre, İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm gelişmeler…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanmış oldu. Buna göre; gelen son açıklamada kısıtlamanın Eylül ayında kaldırılacağı bildirilmişti. Geçici yasanın yeniden uzayıp uzamayacağı ise merak ediliyor.

İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını , 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

.İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?
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