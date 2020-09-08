Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

"EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN"



Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.'nin "Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz", "en son birinizi öldüreceğim ben" diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

