Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

Akıllara durgunluk veren olay Esenyurt'ta yaşandı. Korsan taşımacılık yapan minibüs, polis ekiplerince durdurulmak istendi ancak araç kaçtı. Bir süre sonra duran aracın şoförü, polis ekiplerine tehditler savurdu. Şehir zorbası şoför, "Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz", "en son birinizi öldüreceğim ben" diyerek polisleri tehdit etti.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:50 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:58 ABONE OL
Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

Esenyurt'ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip "en son birinizi öldüreceğim ben" diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

"EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN"

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.'nin "Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz", "en son birinizi öldüreceğim ben" diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak yolcu taşıyan sürücüden polislere tehdit!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA