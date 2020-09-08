Kafe ve restoran denetimleri artıyor! Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tebdirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri arttırılacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni covid 19 kararlarına ek olarak bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafe ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. Kafe ve restoran sahiplerini yakından ilgilendiren kararın ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak? İşte Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetim kararları…
Corona virüsü vaka sayısının ülke genelinde artması nedeniyle, hem il bazında hem de Türkiye geneli çeşitli tedbirler alınıyor. Bunlardan birisi de kafe ve restoran denetimleri oluyor. İşte kafe ve restoran denetimleriyle ilgili alınan kararlar…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından uygulanacak olan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıklamıştı.
Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.