Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 8 Eylül 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Ülkemizde belirli fay hatları üzerinde yaşanmakta olan küçük çaplı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde Kandilli ve AFAD tarafından duyurulan 8 Eylül son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. Anlık olarak kamuoyu ile paylaşılan sarsıntıların şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylar da merak ediliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 8 Eylül 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! 8 EYLÜL 2020

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sebebiyle küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor...