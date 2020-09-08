Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 8 Eylül 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Ülkemizde belirli fay hatları üzerinde yaşanmakta olan küçük çaplı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde Kandilli ve AFAD tarafından duyurulan 8 Eylül son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. Anlık olarak kamuoyu ile paylaşılan sarsıntıların şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylar da merak ediliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 8 Eylül 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sebebiyle küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerinin detayları şöyle;
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.
.