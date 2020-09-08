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ve listesi! 8 Eylül 2020 mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Ülkemizde aktif fay hatlarının neden olduğu sarsıntılar ve Kandilli tarafından listesi ile duyuruluyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge ile Iğdır ilimizde meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşların son depremler araştırmaları da hız kazandı. Peki, 8 Eylül 2020 mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 8 Eylül 2020 ve AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:53 ABONE OL
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 8 Eylül 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Ülkemizde belirli fay hatları üzerinde yaşanmakta olan küçük çaplı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde Kandilli ve tarafından duyurulan 8 Eylül araştırmasını gerçekleştiriyor. Anlık olarak kamuoyu ile paylaşılan sarsıntıların şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylar da merak ediliyor. Peki, mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 8 Eylül 2020 ve AFAD son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! 8 EYLÜL 2020

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sebebiyle küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 8 Eylül 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

ve listesi verilerinin detayları şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 8 Eylül 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 8 Eylül 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?
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