Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

300 metre falan kalmadı gittiğimiz yere. Türk bayrağını indirip, Yunan bayrağını diktiler oraya. Biz, tabii görünce içimiz bir tuhaf oldu. Tekrar 'yürüyün' dedim 'karaya çıkacağız', o sıra Fener Adası'na yaklaşacağız. Garnizon komutanı dedi ki 'Bu savaş meselesi olur. Benim üzerimde resmi elbisem var olmaz' dedi. O öyle deyince oradan döndük geldik. Onları fotoğrafladık ama o şekilde bir maceramız oldu. Bir ay şokunu atlatamadım" diye konuştu.