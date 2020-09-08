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'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

'nın ilçesi karşısında bulunan ve Fener Adası'na Türk bayrağı dikilmesinin son tanıklarından dönemin Kaş Belediye Başkanı Sayın , o günleri anlattı. Çukurbağlı, "Koydan içeri girdik. Karşımızda kiliseye benzer bir şey vardı. Yanında telsiz binası falan vardı. Bayrak falan yoktu. Ben de yanıma 5 bayrak almıştım. Bayrakların olmadığını görünce iple beraber öbür tarafından çektik" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 12:05 Son Güncelleme: 8.9.2020 12:28 ABONE OL
Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

Gazeteci Sami Coşar ve arkadaşlarının 1975 yılında 'nın ilçesi karşısında, Türk karasularında bulunan 'ya Türk bayrağı dikmesinin tanıklarından hem dönemin Kaş Belediye Başkanı hem de Hürriyet Gazetesi muhabiri Sayın , o günleri anlattı. Sayın Çukurbağlı, kendisini dönemin Hürriyet Gazetesi Bölge Müdürü Abdülkadir Kalender beyin aradığını, gazeteci Ömer Sami Coşar ve arkadaşlarının Karaada'ya bayrak diktiğini, o bayrakların yerinde olup olmadığını görmesi için kendisini görevlendirdiğini söyledi. Çukurbağlı, o anları şöyle anlattı:

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

"Belediyede, makamda bir gün otururken, genç bir arkadaşımız çıktı geldi. O zamanlar Hürriyet Gazetesi muhabirliği yapıyorum. Bölge Müdürümüz Abdülkadir Bey (Kalender) selam göndermiş. 'Ömer Sami Coşar ve arkadaşlarının diktiği bayraklar yerinde duruyor mu?' diye. Adaya gidip bakmamız ve resim falan çekmemiz için arkadaşını göndermiş. Biz, o gençliğin verdiği heyecanla komşu Finike Belediye Başkanı'na telefon ettik. Onun damadının siyah bir teknesi vardı.

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

O tekneyle kısa sürede gidelim gelelim, neyin nesidir diye, bakalım dedik. Balık tutma bahanesiyle çıktık gittik. , 'a 7 mil mesafededir. Ben hayatımda böyle bir güzel koy görmedim. Teknede jandarma komutanı, bot komutanı ve ben vardım. Koydan içeri girdik. Karşımızda kiliseye benzer bir şey vardı. Yanında telsiz binası falan vardı. Bayrak falan yoktu. Ben de yanıma 5 bayrak almıştım. Bayrakların olmadığını görünce iple beraber öbür tarafından çektik.

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

Kilisenin üzerinde ıstakoz var. Duruyor aynı şekilde, içerisinde rakı şişeleri doldurmuşlar. Orada tanıdığımız Rumlar vardı. Sessiz sedasız bir yer. Tekrar botumuza bindik geldik. Çektiğimiz fotoğrafları, o zamanlar film var. Şoförle 'ya Hürriyet Gazetesi'ne gönderdik. Ertesi günlerde basında çıktı."

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

BİR KEZ DAHA ADAYA GİTTİLER
'a geri döndükten sonra tekrar 'ya gitmelerinin istendiğini kaydeden Sayın , "'Tekrar Karaada'yı kontrole gidin' dediler. Bu kez 10 kişiyle birlikte gittik. O kişilerden yaşayan olarak 2 kişi kaldık. Tam koydan çıkıyoruz. Akşam namazı da oldu, gençleri ikna edemiyorsun ki. Bir heyecan var.

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

Gençliğin verdiği bir şey. Bayrağımızın tekrar indirilmesinden dolayı tekrar 10 bayrak daha taktık. O sırada tam böyle bir uçak geldi, ışık yaktı. Biz ayan beyan içerideyiz. Hemen Kalkan istikametine gittik, şaşırtmak için. Sonra tekrar 'a geri döndük. hadisesi böyle oldu" dedi.

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

'BU SAVAŞ MESELESİ OLUR, ÜZERİMDE RESMİ ELBİSE VAR'
Ertesi gün 'ya bayraklar yerinde duruyor mu diye tekrar gitmelerinin söylendiğini belirten Sayın , "'a tekrar geri döndüğümüzde ertesi gün belediye hoparlöründen ilan ettirdim. 'Fener Adası'na bayrak dikilmeye gidilecektir. Belediyemizce gelmek isteyenler gelsin' diye. O zaman hakim, savcı, jandarma komutanı, garnizon komutanı telefon etti. 10 tane bot ile ve milletle beraber gittik.

Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'

300 metre falan kalmadı gittiğimiz yere. Türk bayrağını indirip, Yunan bayrağını diktiler oraya. Biz, tabii görünce içimiz bir tuhaf oldu. Tekrar 'yürüyün' dedim 'karaya çıkacağız', o sıra Fener Adası'na yaklaşacağız. Garnizon komutanı dedi ki 'Bu savaş meselesi olur. Benim üzerimde resmi elbisem var olmaz' dedi. O öyle deyince oradan döndük geldik. Onları fotoğrafladık ama o şekilde bir maceramız oldu. Bir ay şokunu atlatamadım" diye konuştu.

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Karaada'ya Türk Bayrağı dikmişti! 'Bu savaş meselesi olur, üzerimde resmi elbise var'
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