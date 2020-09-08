Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü köyde 14 gün karantina kararı alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 23:03 ABONE OL
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı
Safranbolu Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Geren köyünde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların bulunması ve temaslı sayının fazlalığından dolayı köyün tamamen karantinaya alındığını açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Geren köyünün tamamının 09.09.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 23.09.2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA