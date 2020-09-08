Kaymakamın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sinop'un Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Aynı zamanda Erfelek İlçe Kaymakam Vekili olarak görev yapan Kaymakam Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Korona virüse yakalandığını sosyal paylaşım sitesinden açıklayan Kaymakam Pendik, "Yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetlerim nedeniyle yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.Söz konusu iki kaymakamlıklarda filyasyon çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.