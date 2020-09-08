Konya'da üniversitedeki skandal taciz olayı sonrası harekete geçildi

Rektörlük, "taciz, şantaj, hakaret ve tehdit" ile suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ile şikayetçi olan kadın akademisyen Ö.G.H.'yi başlatılan idari soruşturmayla açığa aldı. Rektörlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hürriyet'in haberine göre; "Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür. Üniversitemizde görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olay, savcılığa intikal etmiş olup Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da ivedi bir şekilde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, idari soruşturmanın selameti açısından, bahsi geçen iki öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış olup konunun hukuki süreci devam etmektedir."

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