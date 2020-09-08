Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da üniversitedeki skandal taciz olayı sonrası harekete geçildi

'da üniversitedeki skandal taciz olayı sonrası harekete geçildi

'da üniversitede ortaya çıkan skandal taciz, tehdit ve şantaj olayında flaş gelişme yaşandı. Yaşanan olayla ilgili Konya Rektörlüğü harekete geçti. Rektörlük Prof. Dr. H.S.Ç. ile şikayetçi olan kadın akademisyen Ö.G.H.’yi başlatılan idari soruşturmayla açığa aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 8.9.2020 07:38 Son Güncelleme: 8.9.2020 07:45 ABONE OL
Konya'da üniversitedeki skandal taciz olayı sonrası harekete geçildi

Rektörlük, "taciz, şantaj, hakaret ve tehdit" ile suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ile şikayetçi olan kadın akademisyen Ö.G.H.'yi başlatılan idari soruşturmayla açığa aldı. Rektörlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hürriyet'in haberine göre; "Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür. Üniversitemizde görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olay, savcılığa intikal etmiş olup Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da ivedi bir şekilde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, idari soruşturmanın selameti açısından, bahsi geçen iki öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış olup konunun hukuki süreci devam etmektedir."

Konya Selçuk Üniversitesi'nde taciz, tecavüz ve şantaj skandalı Son dakika! Eski sevgilisinden HPV bulaştığını öğrendi, soluğu savcılıkta aldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da üniversitedeki skandal taciz olayı sonrası harekete geçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA