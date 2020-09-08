Mahalleliden 'şakacı' muhtara destek: Görüntüleri gösterip para istemişler, bu bildiğiniz komplodur

'MUHTARI SEVMEM AMA YANINDAYIM'

Kuşaklardır Küçük Karataş Mahallesi'nde oturduklarını ve çocukluk yıllarından beri söz konusu yolun mahallelinin hayatını zorlaştırdığını kaydeden Abdullah Tekin, yaşanan bu olaydan dolayı üzgün olduğunu ve Muhtar Işık'a haksızlık yapıldığını aktırdı. Mehmet Akif Işık'ı normalde sevmediğini belirten Tekin, "Olayın öncesinde muhtara '15 bin TL vermezsen görüntüleri yayarız' diyenler olmuş. Muhtar bunları tersleyince görüntüyü yaydılar. Ben kendisini sevmesem de haksızlık yapıldığı için onun yanındayım. Şakayı ciddiye çevirdiler. Muhtarın üstüne gelmenin manası yoktur" dedi.

'NAMAZINDA NİYAZINDA BİR MUHTAR'

Mahalledeki yolun yapılmamasından dolayı çok mağdur olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Nevin Koca ise Muhtar Işık'ın söz konusu şakayı yola dikkat çekmek amacıyla yaptığını ama kötü niyete kurban gittiğini söyledi. Muhtarlarının sonun kadar arkasında olduklarını vurgulayan Koca, "Rehin alma diye bir şey yok. Namazında niyazında ağa çocuğu olan bir insandır. Biz olanları görünce çok üzüldük ve şaşırdık. Bunu hakketmedi. Muhtarımız bizim için değerli bir insan. Tanımadıkları için o görüntüleri yanlış yorumladılar" diye konuştu.