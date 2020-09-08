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'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi

'de yapılan araştırmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Bir araçta yapılan aramada 117 gümüş sikke ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:36 ABONE OL
Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki kişinin hafif ticari araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları aracı Mardin-Midyat kara yolunda Kabala Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Ş.B'nin el çantasında 117 tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen gümüş sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi
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