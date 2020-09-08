Milli elektrikli otomobil EVA2 beğeni topladı

İSTANBUL Bağcılar Belediyesi'nin ana sponsor olduğu ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen yerli ve milli EVA2, İHA ile SİHA'ların mimarı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tam not aldı. Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 kapsamında Kocaeli'de gerçekleştirilen yarışmalara, 38 farklı üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Körfez'deki yarış pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da iştirak etti. Bayraktar aracı inceledikten sonra çok beğendiğini ifade etti.