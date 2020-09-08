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'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Yarı çıplak markete giren bir kişi, işyeri sahibi Elif Gültekin’i tekme tokat dövdükten sonra, dolaptan içecek alıp gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:58 Son Güncelleme: 8.9.2020 12:11 ABONE OL
Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

'nın Milas ilçesinde bu kadarına pes dedirten olay meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Zabun isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

KADINI DAP ETTİ

'Dün gece neredeydin?', 'Akşam ne yapıyorsun?', 'Bu gece bana gelir misin?' sözleri üzerine çılgına dönen Gültekin, tacizciyi işyerinden kovmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası biranda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı.

Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı.

Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

Gözü dönmüş adam, dolaptan içecek aldıktan sonra hiçbir olmamış gibi işyerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin'in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı | Video

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Muğla'da korkunç olay! Yarı çıplak girdiği markette işletmeci kadına kabusu yaşattı...
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