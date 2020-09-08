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'nun sağlık durumu ile ilgili haberi: Nihat Hatioğlu iyileşti mi?

Korna virüse yakalanmasının ardından ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlanmıştı. Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili oğlundan peş peşe çıklamalar geldi. Corona virüsü tanısı ile tedavi gören Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? İşte, ünlü ilahiyatçının geçirdiği sağlık sorununa ilişkin detaylar ve son durumu...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:20 ABONE OL
Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi: Nihat Hatioğlu iyileşti mi?

, geçtiğimiz ay corona virüsü tanısı ile tedavi gördüğünü açıklamıştı. Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili tüm gelişmeleri de oğlu Twitter üzerinden paylaştı. Son olarak, Hatipoğlu'ndan sevindiren haber geldi. Peki, Nihat Hatioğlu korona mı oldu, son sağlık durumu nasıl? İşte, yapılan son resmi açıklama ve geçirdiği hastalık ile ilgili paylaşılan detaylar...

Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi: Nihat Hatioğlu iyileşti mi?

daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.

Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi: Nihat Hatioğlu iyileşti mi?

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu." açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan , oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.

Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi: Nihat Hatioğlu iyileşti mi?

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Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi: Nihat Hatioğlu iyileşti mi?
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