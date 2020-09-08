7 Eylül Milli Piyango Online ile On Numara Sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişi birazdan Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği çekilişte büyük ikramiye 138.530 TL! İnternet üzerinden dilediği rakamları seçerek kuponlarını oluşturan kişiler on numara çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek ve MP TV'den canlı izlenebilecek on numara sonuçları kazandıran numaralar listesi bu başlık altında yer alacak. 7 Eylül 2020 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.
On numara yeni dönemde kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tüm numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi iki kişi kazanmıştı. Bu akşam ise ödül 138 Bin TL değerinde olacak. On numara çekilişi sonuçları açıklanması ile birlikte kazandıran numaralar listesine sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Her hafta çekilişi gerçekleştirilen ve kazandırmaya devam eden on numara şans oyununun bugünkü çekilişi öncesi heyecan dorukta! 7 Eylül 2020 On Numara çekilişi 20:00 noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandığı an bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.