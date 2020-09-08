Reina canisine 40 müebbet

İstanbul Ortaköy'de 2017'nin yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık getirilirken, 3 sanık da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Sanıklara son savunmalarını soran mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'a "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Masharipov ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçlarından da bin 368 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan İlyas Mamaşaripov'a, 79 mağdura yönelik "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan bin 432 yıl hapis cezası verildi. 24 sanığa da 6 yıl 3 ay ile 13 yıl arasında değişen oranlarda terör örgütü üyeliğinden ve farklı suçlardan ceza verildi. 11 sanık beraat ederken, bir sanığın dosyası ise tefrik edildi.