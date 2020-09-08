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'nde "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda sınırlarında yer alan 'nde "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi. Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ender Özgen, yaptığı açıklamada, 20 yıldır körfezde dalış yaptığını ve sadece iki kez bu balıkla karşılaştığını söyledi

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:13 ABONE OL
Saros Körfezi'nde İspanyol dansçısı balığı görüntülendi

Enez ilçesi açıklarında dalan Ender Özgen, su altı kamerasıyla derin maviliklerdeki güzellikleri görüntüledi.

Özgen, 10 metre derinlikte "İspanyol dansçısı" balığını da kaydetti. Bir süre dalgıcın yanında yüzen balık daha sonra gözden kayboldu.

"GENELDE KIZILDENİZ GİBİ SICAK SULARDA GÖRÜLÜYOR"

Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Özgen, yaptığı açıklamada, 20 yıldır körfezde dalış yaptığını ve sadece iki kez bu balıkla karşılaştığını söyledi.

Balığın yüzerken dans ediyormuş gibi müthiş bir görsel sunduğunu anlatan Özgen, şunları kaydetti:

"Büyük deniz yumuşakçalarından İspanyol dansçıları (Spanish dancer) adıyla da bilinen bu balıklar zarif yüzüşleriyle tanınırlar. Gerçekten dans ediyormuş gibi duran bu canlı seyredilmeye değerdir. Genelde Kızıldeniz gibi sıcak sularda görülen balığı son olarak Saros Körfezi'nde görüntüledik. Yaşanan iklim değişikliği ile ısınan suların, balığın yaşam alanını genişlettiği tahmin ediyoruz."

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Saros Körfezi'nde "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi
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