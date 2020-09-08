Şehidin ismini alan okul, birinci oldu

Iğdır'da 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı sonrasında şehit olan polislerden Yusuf Yelkenci, isminin bir İmam Hatip Lisesi'ne verilmesi vasiyeti üzerine Kozlu ilçesinde yeni yapılan İmam Hatip Lisesi'ne ismi verildi. Şehidin adının yaşatıldığı okul, üniversiteye öğrenci yerleştirmede ilçe birincisi oldu. Geçen 13 Mart itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen öğrencilerle bağlantıyı kesmeyen okul yönetimi, dershaneye gitmeden öğrencilerini üniversiteye yerleştirmede büyük başarı elde etti. Koçluk sistemi ve ekip çalışması yapan okul yönetimi, toplam 13 öğrenciyi üniversiteye yerleştirmenin gururunu yaşıyor. Okul Müdürü Muhammet Uysal, Şehit Yusuf Yelkenci ve diğer şehitlere saygı gereği en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:"Diğer şehitlerimiz gibi vatanın savunulması noktasında canını vermiş bir kardeşimizin babası Nevzat beyin ve kendisinin tercihi şehit olursam kendisinin isminin İmam Hatip Lisesi'ne verilmesi dolayısıyla okulumuza ismi verilmiş 4 yıldır eğitime devam eden bir bina şehit ismi ile özdeşleşmeyi onur ve gurur sayıyoruz. Bu yıl itibariyle pandemi dönemi oldu ve 13 Mart'ta eğitim öğretime ara verildi. Buna rağmen öğrencilerimiz ile ilişkiyi kesmedik. Hiç dershaneye gitmeden 'Okul zaten dershanedir' sloganı ile yola çıkarak bu yol üniversiteye çıkar deyip İmam Hatip Lisesi'nden de dershaneye gitmeden öğrencilerin üniversiteye gidebileceği izlenimi oluşturarak yolumuza devam ettik. Koçluk sistemi ve ekip çalışması yaparak böyle bir sonuç elde ettik. 8 tane 4 yıllık üniversiteye giden öğrencimiz var. Yüksek okullara da 5 öğrenci toplam 13 öğrencimiz yerleşmiş durumda bu genel anlamda bizim mezun olan her 3 öğrenciden 1'inin üniversiteye gitmesi demek. Belki 2 yerleştirmede ciddi manada yerleşecek öğrencilerimiz var."Elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden şehidin babası Nevzat Yelkenci, şehidin vasiyetini hatırlatarak şöyle konuştu: "Bundan çok gururluyuz. Oğlumuzun isminin imam hatip Lisesine bir okulda yaşatılması gurur verici bir şey. Böyle bir olay yaşanmaması daha iyi olurdu Allah kimseye bu acıları yaşatmasın ama oğlumuzun adının ilelebet bu okulda yaşamasını istiyoruz. Oğlum şehit olmadan böyle bir şey istedi. Oğlum öğrencileri çok severdi."