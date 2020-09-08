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Son dakika: Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! 'da yine aynı manzara...

Son dakika haberi: Başkan , dün gerçekleşen kritik Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler ve lokantaların daha fazla denetleneceğini, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını duyurdu. Bu sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar duraklara hareket ederken, birçok otobüs ve minibüs kurallara uymayarak ayakta yolcu aldı. Vatandaşların da sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 08:48 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da yine aynı manzara...

Cumhurbaşkanı 'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. 'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da yine aynı manzara...

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı , toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde 'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.

Son dakika: Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da yine aynı manzara...

Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da yine aynı manzara...

Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

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Son dakika: Başkan Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da yine aynı manzara...
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