Son dakika: Bursa'da bir gazete sahibinin rüşvet alma anları kamerada!

Son dakika! Bursa'da yerel bir gazete sahibinin rüşvet aldığı anlar ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da bir yerel gazetenin sahibi Necmi İ.'yi 'rüşvet, şantaj ve tehdit' suçlarını işlediği iddiaları üzerine takibe aldı. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi İ.'nin, kentteki birçok iş insanı, siyasetçi ile yerel gazete temsilcilerini tehdit ettiği ve şantaj yoluyla rüşvet almaya çalıştığı belirlendi.