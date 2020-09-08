Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Polisler gözlerine inanamadı...

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Son dakika: 'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Polisler gözlerine inanamadı...

Son dakika haberi: 'da trafik şube ekipleri Çekirge Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Çevirme sırasında bir okul taşıtı şoförü belirlenen sınırdan tam 20 kat fazla alkollü çıktı. Polisler gördüğü promil karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler servisi bağlarken, şoförün ehliyetine 6 ay el konuldu. Ayrıca taşıt, okul servisliğinden men edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:37 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Tam 20 kat fazla...

'da bir okul taşıtı sürücüsü, alkol uygulamasına takıldı. Alkolmetreye üfletilen sürücü, olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konularak aracı trafikten men edildi.

Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Tam 20 kat fazla...

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Çekirge Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı. Uygulama esnasında 16 S 4503 plakalı okul servisi sürücüsü Çetin K.'den şüphelenen ekipler, minibüsü durdurdu. Durdurulan okul servisi sürücüsü, gerekli evrak incelemelerinin ardından aşağı indirilerek alkolmetreye üfledi.

Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Tam 20 kat fazla...

Minibüs sürücüleri 0.20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, polis ekipleri sürücü Çetin K.'nin alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan alkol oranına şaşırdı. 3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Tam 20 kat fazla...

Çekici çağrılarak okul servisi otoparka çekildi. Ardından karakola sevk edilen sürücü Çetin K.'ye bin 228 lira idarî para cezası kesildi. Ayrıca okul servisi trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Polisler gözlerine inanamadı...
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