Son dakika: Bursa'da okul servisi şoförü böyle yakalandı! Polisler gözlerine inanamadı...

Bursa'da bir okul taşıtı sürücüsü, alkol uygulamasına takıldı. Alkolmetreye üfletilen sürücü, olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konularak aracı trafikten men edildi.

