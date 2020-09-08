SON DAKİKA HABERİ! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Pötürge'de saat 18.06'da 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve Adıyaman illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! MALATYA'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Malatya depremi ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ