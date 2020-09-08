Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA HABERİ! ’da korkutan ! ve ’da da hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan verilerine göre ’da korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 18:52 Son Güncelleme: 8.9.2020 18:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Pötürge'de saat 18.06'da 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! MALATYA'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Malatya depremi ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN DETAYLARI

Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ ve Adıyaman’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA