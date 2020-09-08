SON DAKİKA HABERİ! Malatya Pütürge'de korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 01.20'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 38.68 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM! MALATYA'DA 4.0 ŞİDDETİNDE YENİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika Malatya depreminin detayları şöyle...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ