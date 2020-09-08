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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Malatya Pütürge'de korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA HABERİ! Pütürge'de korkutan yeni ! ve ’da da hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde söz konusu fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucu değişik şiddetlerde son dakika olayları meydan geliyor. Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Pütürge’de peş peşe meydana gelerek korkutan depremlere bir yenisi eklendi. Öte yandan sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlarımız panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinden ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 02:15 Son Güncelleme: 9.9.2020 02:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre 'da saat 01.20'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 38.68 kilometre derinliğinde meydana gelen ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM! MALATYA'DA 4.0 ŞİDDETİNDE YENİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika Malatya depreminin detayları şöyle...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN DETAYLARI

Son Dakika Haberi: Malatya’da korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

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SON DAKİKA HABERİ! Malatya Pütürge'de korkutan yeni deprem! Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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