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AFAD SON DAKİKA GEÇTİ! Tekirdağ’da korkutan deprem! ’da deprem hissedildi!

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Tekirdağ Şarköy’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle Avrupa yakasındaki vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, arama motoru üzerinden ‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ soruları aratılmaya başlandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. İstanbul’da hissedilen deprem ile ilgili detaylar ve 9 Eylül son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 9.9.2020 01:12 Son Güncelleme: 9.9.2020 01:12 ABONE OL
AFAD SON DAKİKA GEÇTİ! Tekirdağ’da korkutan deprem! İstanbul’da deprem hissedildi!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem meydana geldiği belirtildi. Avrupa yakasında yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntı ile ilgili AFAD son dakika bilgisi geçti. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlenirken, yerin 9.91 km derinliğinde olduğu bildirildi. İşte İstanbul'u da etkileyen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

TEKİRDAĞ'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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AFAD SON DAKİKA GEÇTİ! Tekirdağ’da korkutan deprem! İstanbul’da deprem hissedildi!
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