SON DAKİKA HABERİ: Malatya 4.6 deprem ile sallandı! Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi - AFAD son depremler listesi

Malatya'nın Pütürge ilçesinden son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan son depremler listesi verilerine göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü ise 4.6 olarak ölçüldü. 2020 yılında, 5 ve üzeri de dahil olmak üzere depremler ile gündeme gelen Malatya'da yaşanan sarsıntı, kısa süreli panik yarattı.

Son dakika: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anından ilk görüntüler | Video

İşte, yaşanan depreme ilişkin detaylı veriler ve son depremler listesi...