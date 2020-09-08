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SON DAKİKA HABERİ: Malatya 4.6 deprem ile sallandı! Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi - AFAD son depremler listesi

Malatya'dan son dakika deprem haberi! AFAD ve deprem listesine göre Malatya’da 4.6 deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmezken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Malatya Pütürge merkez üssünde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ve AFAD'a ait ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 14:15 Son Güncelleme: 8.9.2020 14:16 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Malatya 4.6 deprem ile sallandı! Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi - AFAD son depremler listesi

Malatya'nın Pütürge ilçesinden son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan son depremler listesi verilerine göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü ise 4.6 olarak ölçüldü. 2020 yılında, 5 ve üzeri de dahil olmak üzere depremler ile gündeme gelen Malatya'da yaşanan sarsıntı, kısa süreli panik yarattı.

Son dakika: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anından ilk görüntüler | Video

İşte, yaşanan depreme ilişkin detaylı veriler ve son depremler listesi...

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SON DAKİKA HABERİ: Malatya 4.6 deprem ile sallandı! Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi - AFAD son depremler listesi
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