Son dakika: Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleriyle İstanbul'un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

İSTANBUL, 29°C: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 33°C: Az bulutlu ve açık

ADANA , 37°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 34°C: Az bulutlu ve açık

ANKARA, 32°C: Az bulutlu ve açık

BOLU, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 37°C: Az bulutlu ve açık