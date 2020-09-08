Son Dakika toplu ulaşım düzenlemesi: Otobüse ayakta binmek yasak mı? Metro, otobüs ve metrobüste ayakta yolculuk yasaklandı mı?

Otobüs ve metrobüste ayakta yolculuk yapmak yasak mı? Corona virüsü vaka sayısının ülke genelinde artması nedeniyle, hem il bazında hem de Türkiye geneli çeşitli tedbirler alınıyor. Bunlardan bir tanesi de dün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve otobüs, metro, metrobüsleri içeren toplu taşıma düzenlemesi oldu. Bu düzenlemenin ardından vatandaşlar, "Otobüste ayakta yolculuk yapmak yasak mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, otobüsler, metrobüsler ve metro yolculukları ile ilgili alınan ayakta yolcu kararı...
OTOBÜS, METRO, MİNİBÜS VE METROBÜSTE AYAKTA YOLCU YASAK MI?
Toplu taşımada ayakta yolcu alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.
İSTANBUL'DA OTOBÜS VE METROBÜSLERDE AYAKTA YOLCU KARARI DEĞİŞMİŞTİ
3 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar vermişti.
Metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması, şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına karar verilmişti.