Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Bugünkü Süper Loto çekiliş Sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni dönemde özelleştirilen şans oyunlarında kazandıran numaraları tahmin etmek güçleştiği için Süper Loto ödül miktarı her çekiliş gününde artıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 8 Eylül akşamı Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekiliş Sonuçları ve bilet sorgulama ekranı bu başlık altında yer almaktadır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EYLÜL: MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA MOTORU

Süper Loto 8 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve sonuçları buradan açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...