Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

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çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

çekiliş Sonuçları 8 Eylül için heyecan dorukta. Ağustos ayından itibaren online tarafından gerçekleştirilen çekilişlerde kazandıran numaraları tahmin etmek zorlaştı için büyük ödül her geçen gün artmaya başladı. Şans oyunu tutkunları bugün de Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Bu başlık altında, bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 17:06 Son Güncelleme: 8.9.2020 17:07 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Bugünkü çekiliş Sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni dönemde özelleştirilen şans oyunlarında kazandıran numaraları tahmin etmek güçleştiği için Süper Loto ödül miktarı her çekiliş gününde artıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 8 Eylül akşamı Online tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekiliş Sonuçları ve bilet sorgulama ekranı bu başlık altında yer almaktadır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EYLÜL: MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA MOTORU

Süper Loto 8 Eylül çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve sonuçları buradan açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

GEÇEN PAZAR GÜNÜNÜN SONUÇLARI: SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 EYLÜL

'da 6 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

12, 16, 28, 31, 37, 43

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Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor: 8 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
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