Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

TAKSİCİ YARALI KADINI ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.