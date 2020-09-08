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’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:44 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:50 ABONE OL
Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

Olay, dün öğle saatlerinde meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

TAKSİCİ YARALI KADINI ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

" DENGESİNİ KAYBETTİ DÜŞTÜ"

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, "Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu" dedi.

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Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı
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