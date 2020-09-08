Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır? Terbiyeli kuzu kapama tarifi, yapılışı

Terbiyeli kuzu kapama tarifi, yemek severler tarafından merak konusu oluyor. Uzun bir süredir Türk mutfağında bulunan bu yemek her ne kadar uğraştırsa da eşsiz bir lezzete sahiptir. Peki, Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır? İşte terbiyeli kuzu kapama tarifi, yapılışı

KUZU KAPAMA NASIL YAPILIR? LEZZETLİ KUZU KAPAMA TARİFİ

Malzemeler:

-1 kilo kuzu kol veya budu (birer kişilik parçalara bölünmüş)

-2 adet kıvırcık

-1 demet doğranmış yeşil soğan

-2 çorba kaşığı sıvı yağ

-1 adet kesme şeker

-1 demet ince kıyılmış dereotu

-6-7 adet tane karabiber

-1 su bardağı sıcak su

-Yeterince tuz

Yapılışı:

Öncelikle etleri güzelce yıkayıp bir kenara koyun. Jülyen doğranmış soğan ve sıvıyağı tencereye koyup kısık ateşte biraz pişirip üzerine eti ve karabiberi ilave edin. Et suyunu bırakıp çektikten sonra eğer istenilen yumuşaklıkta değilse üzerine sıcak su ilave edin, Biraz daha pişirdikten sonra yeşil soğanı ve elle kopararak kıvırcığı ilave edin, yeşillikleri sönene kadar hafif karıştırarak pişirin. En son dereotunu da ilave edip altını kapatın. Sonra sıcak servis yapın.