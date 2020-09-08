Üniversiteli Begüm'ün öldüğü kazada sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) ile bağlanırken, olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal'ın da aralarında bulunduğu müştekiler katıldı. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

ÇOK PİŞMANIM

Son sözünü söyleyen tutuklu sanık Fatih Sezer "Ben kesinlikle bilerek ve isteyerek zarar vermedim. Benim aracım başka bir araca çarptı, bu kaza oldu. Çok pişmanım. Ben böyle bir kazaya karışmak istemezdim" dedi.

CEZADA ARTIRIM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fatih Sezer'e önce "Taksirle bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın alkollü araç kullanması nedeniyle sanığın eylemini bilinçli taksirle işlemesi ve sanığın neticeyi öngörebilme durumunun boyutuna kanaat getirerek cezada artırım uyguladı. Sanığın cezası 12 yıla çıkarıldı. Mahkeme olayın vehameti, oluş şekli ve meydana gelen zararı gözeterek sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmadı. Ayrıca heyet, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 ay hapisle sürücü belgesinin 3 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.